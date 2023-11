Gewerbegebiet Zange II BUND kritisiert Spielbank-Pläne für Siegburg

Das soll es allerdings nicht bleiben. Wie berichtet, plant die Stadt schon seit Jahren, das insgesamt sechs Hektar umfassende Gebiet zwischen L332 und Kleingartenanlage sowie rechts und links der Isaak-Bürger-Straße mit Erdreich aufzuschütten, das im Zuge der anstehenden Siegrenaturierung am Fluss abgetragen wird. Ein neuer Retentionsraum soll dann im Mündungsdelta des Mühlengrabens in die Sieg bis hin zu B56 entstehen. Die dafür zuständige Bezirksregierung Köln hat das Verfahren abgeschlossen und bekannt gegeben, dass es jetzt an die Umsetzung des Projektes geht. Um den Prozess für die Spielbank-Ansiedlung zu beschleunigen, hatten CDU und Grüne der Verwaltung vorgeschlagen, das für die Spielbank vorgesehene Grundstück auf der einen Seite der Isaak-Bürger-Straße zunächst mit unbelasteten Erdmassen aus dem Grundstück auf der anderen Seite zu entnehmen, wie sie selbst mitteilten. Ein Verfahren, das für die zuständigen Behörden auf Kreis- und Regierungsbezirks-Ebene genehmigungsfähig sei, sagte Siegburgs Technischer Beigeordneter Stephan Marks am Freitag.