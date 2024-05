Ärger um Naturschutz in Siegburg Stadt findet nach Klage von BUND Lösung für neue Spielbank

Dazu will die Stadt einen Vertrag mit dem BUND NRW abschließen, in dem festgelegt wird, dass der Umweltverband in die Entwicklung von Naturschutzmaßnahmen einbezogen wird und nicht gegen den Bau der Spielbank klagt. Im Gegenzug verpflichtet sich die Stadt, die Gewerbegebietsflächen, bis auf das für die Spielbank benötigte Gebiet, zurückzunehmen und die Gebäude, die dort entstehen sollen, im Sinne des Naturschutzes anzupassen. Die Kleingärten sollen von der Änderung der Pläne nicht betroffen sein.