Sprachförderschule in Siegburg Jedes Kind soll sich als Ganzes gesehen und angenommen fühlen

Sie lebt recht bescheiden und unauffällig auf dem Brückberg und liebt die Verschiedenheit ihrer Kinder: In zwei Jahren ist sie 50 Jahre alt und hat damit mehr als zehn Generationen von „Grundschulkindern“ auf ihrem Weg ins Leben begleitet. Die Rudolf-Dreikurs-Schule ist eine Schule mit einem „unglaublichen Spektrum“ an Schülern im Grundschulalter, wie Claudia Schulze sagt. Doch auch die Pädagogen besitzen dieses Spektrum: Nahezu alle Lehrkräfte sind Förderschullehrer, die speziell für den Unterricht mit Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich „Sprache“ ausgebildet wurden. „Wir sind zwar eine der größten Förderschulen in der Trägerschaft des Rhein-Sieg-Kreises, aber im Vergleich zu manchen anderen Grundschulen oder weiterführenden Schulen sind wir relativ klein und überschaubar“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. „Doch genau das liebe ich an meiner Schule“.