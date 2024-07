A3-Unterführung in Siegburg Sprayer machen die Unterführung hell und bunt

Die Unterführung der A3 an der Viehtrift in Siegburg ist ein Ort, den man möglichst schnell hinter sich lassen möchte. Sie ist dunkel, die Wände sind beschmiert. Das soll sich jetzt ändern. Graffiti sollen in Zukunft die Wände der Unterführung verschönern. Die Graffiti werden ein Gemeinschaftswerk: Noch bis Freitag treffen sich in der Viehtrift Jugendliche und Erwachsene in der Unterführung und besprühen die jeweils 60 Meter langen Wände der beiden Seiten.