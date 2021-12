Neues Format in Siegburg : Sprechstunde des Bürgermeisters in der Fußgängerzone

In der Siegburger Fußgängerzone sprach Bürgermeister Stefan Rosemann mit seinen Bürgern. Foto: Felix Gottschlich

Siegburg „Hier. Für Dich“, hat Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann ein neues Angebot an seine Bürgerinnen und Bürger überschrieben. Zwei Stunden lang stand er ihnen in der Fußgängerzone Rede und Antwort. Die Gelegenheit nutzten viele.



Dass er die Bürger mehr einbinden, ihnen zuhören und sie mitnehmen möchte, hatte Stefan Rosemann vor seiner Wahl zum Siegburger Bürgermeister versprochen. Damals kündigte er eine strukturierte Bürgerbeteiligung mit neuen Formaten an. Regelmäßige Onlinesprechstunden zu bestimmten Siegburger Themen waren der erste Schritt. Eine offene Bürgersprechstunde in der Fußgängerzone am Mittwoch der nächste.

„Hier. Für Dich“ lautete der Leitspruch unter dem Rosemann am Mittwoch zwei Stunden lang an seinem Stand an der Goldenen Ecke in der Innenstadt bereit stand. Bürgerinnen und Bürger hatten die Gelegenheit sich mit ihren Anliegen an ihren Bürgermeister oder weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt zu wenden. „Der Bedarf an Gesprächen ist da", sagt Rosemann am Tag danach. Das habe er in vielen persönlichen Gesprächen festgestellt.

Zwar habe man in den letzten Monaten vermehrt digitale Gesprächsangebote in Form von themenbezogenen Onlinesprechstunden gemacht, das ersetze allerdings nicht den persönlichen Kontakt, zieht Rosemann ein erstes Fazit. „Die Fragen und Anliegen waren querbeet", sagt er. So habe er etwa mit einem Bürger über seine ausstehende Baugenehmigung geredet und mit einer Bürgerin über das seit Kurzem erlaubte Fahrradfahren in der Fußgängerzone. Andere Passanten hatten Fragen und Anregungen zum Thema der Verkehrsführung in Siegburg, zählt er auf.

„Die ganz großen politischen Themen der Stadt waren nicht dabei", berichtet der Bürgermeister. Das zeige ihm, dass die Kommunikation von Seiten der Stadt bereits gut sei oder aber dass diese Themen für den einzelnen Bürger nicht so wichtig seien. „Die Menschen sind ganz bewusst mit ihren persönlichen Anliegen gekommen", fasst er zusammen.

Regelmäßiges Angebot

Ein kleines Mädchen wollte wissen, was denn der Bürgermeister den ganzen Tag eigentlich macht. „Eine durchaus berechtigte Frage", findet Rosemann. Auch die Erwachsenen sollten sich diese Frage zuweilen stellen. Als Bürgermeister könne er sich nicht mit einem „Federstrich" über andere Fachabteilungen und geltendes Recht bei Problemlösungen hinweg setzen. Dieser Eindruck bestehe bei einigen Bürgern allerdings. „Ich verspreche nie, dass ein Anliegen im Sinne des Fragestellers gelöst wird, aber ich verspreche, mich um das Anliegen zu kümmern", sagt er.

Dem Mädchen habe er eine „kindgerechtere" Antwort gegeben und ihm angeboten, Fragen auf einem Zettel zu sammeln und ihn anzurufen sobald der Zettel gefüllt ist. „Die gleiche Möglichkeit haben die Erwachsenen auch", betont Rosemann. Zwar habe er generell einen vollen Terminkalender und oft könnten seine Fachleute spezielle Fragen auch viel gezielter beantworten, trotzdem würden Bürger über sein Büro stets einen Termin mit ihm bekommen.

Da die erste Bürgersprechstunde in der Fußgängerzone auf große Resonanz gestoßen ist, soll sie nun zu einer regelmäßigem Angebot werden, sagt der Bürgermeister. Der nächste Termin steht bereits: Mittwoch, 16. Februar 2022. Dann werde man den Bürgerinnen und Bürgern wieder von 16 bis 18 Uhr an der Kaiserstraße Höhe Goldene Ecke zu allen Themen Rede und Antwort stehen.