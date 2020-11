Feuerwehreinsatz in Siegburg : Brennender Mülleimer gefährdet heutigen Gottesdienst in St. Servatius

Brennender Mülleimer gefährdet heutigen Gottesdienst in St. Servatius

Feuerwehreinsatz in Siegburg

Siegburg Am Freitagnachmittag ist es im Eingangsbereich von St. Servatius in Siegburg zu einem Mülleimerbrand gekommen. Die Folgen der starken Rauchentwicklung gefährdet aktuell noch die für heute geplanten Beichten und den Gottesdienst.

Wohl durch eine Opferkerze, die in einem Mülleimer im Eingangsbereich von St. Servatius Feuer fing, kam es zu einer einer stärkeren Rauchentwicklung, so vermutet die alarmierte Feuerwehr. Der Brand hat glücklicherweise zu keinen größeren Schäden in der Siegburger Kirche geführt. Auch Menschen wurden nicht verletzt.