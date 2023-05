Schule in Siegburg Stadt Siegburg sperrt die Aula des Anno-Gymnasiums

Im Anschluss an eine routinemäßige Überprüfung der Hallentraglast der Aula hatte die Stadt eine weitergehende Begutachtung in Auftrag gegeben. Eine akute Gefahr habe indes nicht bestanden, versicherte sie. Der beauftragte Statiker hatte daraufhin am Montag Zweifel an der zulässigen Traglast der Deckenkonstruktion gemeldet. „Die Wahrscheinlichkeit einer konkreten Gefährdung ist mit Blick auf punktuell durchgeführte Belastungstests auch weiterhin als sehr gering einzustufen“, teilte die Stadt in der Folge mit. Mit Blick auf die Sicherheit habe der Sachverständige aber die Sperrung empfohlen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung – sowohl für die Suche nach Ersatzstandorten als auch im Hinblick auf eine Wiederherstellung der Aula“, so die Verwaltung.