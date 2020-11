Umgestaltung : Stadt Siegburg sperrt Spielplatz am Michaelsberg

Siegburg Das Gelände nahe der Siegburger Innenstadt wird erweitert und neu gestaltet. Die Städtebauförderung bezuschusst das Projekt zu 100 Prozent. Der Spielplatz soll voraussichtlich bis zum Frühjahr gesperrt sein.

Die Spielplatzsanierung und die Arbeiten auf der oberhalb gelegenen Bastionswiese gehören zudem zu den ISEK-Projekten, für die die Stadt eine 100-prozentige Förderung erhält, wie Planungsamtsleiter Stephan Marks auf Nachfrage erklärte. Land und Bund übernehmen 2020 den städtischen Anteil, um kommunale Haushalte in der Corona-Krise zu entlasten. In Siegburg sind das insgesamt 4,5 Millionen Euro. Da­rin sind auch die Kosten für die Neugestaltung des Vorplatzes der Rhein-Sieg-Halle enthalten.

In Anlehnung an den in Siegburg geborenen Komponisten Engelbert Humperdinck sind „Hänsel und Gretel“ das Leitmotiv bei der Spielplatz-Neugestaltung. Die bisherigen Spielgeräte wandern laut Marks auf andere Plätze weiter, an ihre Stelle treten Kletterhäuser für alle Altersklassen, hölzerne Wipptiere, Sandtische, Trampoline und Schaukelelemente. Die Hangrutschen bleiben, werden aber erneuert.