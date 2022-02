Tablets für Rats- und Ausschussmitglieder : Stadt Siegburg will ihre Gremienarbeit digitalisieren

Die Siegburger Schulen sind mit iPads ausgestattet, jetzt will die Stadt auch ihren Gremienmitgliedern solche Geräte zur Verfügung stellen. Foto: Stadt Siegburg

Siegburg Viele verzichten schon jetzt auf ihre auf Unterlagen aus Papier. Künftig will auch die Stadt Siegburg in Stadtrat und Ausschüssen ohne das auskommen. Für den Umstieg aufs rein Digitale sollen alle Rats- und Ausschussmitglieder mit iPads ausgestattet werden.

Seit 2018 bietet die Stadt Siegburg ihren Kommunalpolitikern die Unterlagen für ihre Gremiensitzungen auch in digitaler Form an. Ein Angebot, das viele annehmen: 37 der insgesamt 50 Ratsmitglieder verzichten laut Verwaltung aktuell auf die ausgedruckten Unterlagen, bei den sachkundigen Bürgern und beratenden Mitgliedern sind es 88 von 108. Deswegen will die Stadt nun den nächsten Schritt gehen und die Gremienunterlagen ausschließlich digital zur Verfügung stellen. Dafür sollen alle Rats- und Ausschussmitglieder mit iPads ausgestattet werden, die die IT der Stadt zentral verwaltet. Im Ausschuss für Digitalisierung und Bürgerbeteiligung fand der Vorschlag am Mittwochabend Zustimmung.

Die Gründe liegen für Siegburgs Co-Dezernenten Bernd Lehmann klar auf der Hand. Die seien vor allem organisatorischer, aber auch wirtschaftlicher Natur. „Wir optimieren damit die Arbeitsabläufe in der Verwaltung“, sagte er. Und man könnte die Rats- und Ausschussunterlagen auch kurz vor den Sitzungen noch auf den aktuellsten Stand bringen. Zudem spart die Verwaltung Geld, wenn sie nicht mehr Tausende von Seiten ausdruckt und zustellt. Allein bei den Kopiersystemen spricht sie von Einsparungen in Höhe von 10.000 Euro im Jahr. Weitere 10.000 Euro ließen sich durch wegfallende Papier-, Druck- und Portokosten jährlich sparen. Und durch weniger Druck-Aufgaben reduziere sich auch der personelle Aufwand in der Hausdruckerei. Deswegen plant die Stadt, eine Ende des Jahres auslaufende Stelle nicht wieder neu zu besetzen und spart so etwa 60.000 Euro im Jahr.

Für ihren Schritt hin zur Digitalisierung der Rats- und Gremienarbeit nimmt die Stadt aber auch Geld in die Hand. 78.000 Euro will sie in die Ausstattung ihrer Gremienmitglieder mit iPads investieren. Die entsprechende Infrastruktur ist schon vorhanden und wird innerhalb der Verwaltung sowie für die insgesamt 4000 iPads an den Siegburger Schulen genutzt. So sei sichergestellt, dass alle Konfigurationen und Einstellungen stets aktuell seien und im städtischen Wlan eine leistungsfähige Verbindung bestehe, sagt die Verwaltung.

Die Tablets ermöglichen mehr als das bloße Abrufen der Sitzungsunterlagen. So könnten auch weitergehende Informationen und Unterlagen wie etwa der Haushaltsplan oder nummerierte Einladungen mit allen Vorlagen und Ergänzungen in speziellen Bereichen hinterlegt werden. Und zudem eröffnen die Geräte die Möglichkeit für Videokonferenzen zur Sitzungsvorbereitung, die digitale Teilnahme an Fraktionssitzungen oder künftig eventuell auch an Gremiensitzungen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung der Gemeindeordnung hat die Landesregierung gerade eingebracht. Der soll unter bestimmten Voraussetzungen sowohl digitale als auch hybride Sitzungen ermöglichen.

„Es ist an der Zeit, dass wir die Digitalisierung vorantreiben“, sagte Michael Burgemeister (CDU). Man müsse aber darauf achten, dadurch bestimmte Personengruppen nicht abzuhängen, gab er mit Blick auf Gremienmitglieder, die nicht mit digitalen Medien zurechtkommen, zu bedenken. „Wir werden nicht sofort auf ausschließlich digital umstellen“, versicherte Bernd Lehmann. Auf Wunsch könne immer noch auch etwas ausgedruckt werden. Über die einheitlichen Endgeräte wolle man aber auch technisch weniger Versierten den Umstieg erleichtern. „Da kann unsere IT bei Fragen oder Problemen sofort helfen und anweisen“, so Lehmann. Neben dem Support seien auch Schulungen geplant. Auch die Möglichkeit, eigene Geräte zu nutzen, könne eingeräumt werden.