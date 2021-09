Humperdinck-Jahr in Siegburg : Kai Dieckmann übergibt erneut Dauerleihgabe fürs Stadtarchiv

Siegburg Im Frühjahr war er schon einmal in Siegburg, jetzt hat Kai Dieckmann der Stadt Siegburg erneut eine Dauerleihgabe übergeben: 50 Tagebücher von Engelbert Humperdincks Sohn Wolfram.

Mit dabei war auch der Verkäufer der Sammlung, Lothar Witte, Enkel von Wolfram Humperdinck. Bei ihm hätten die Bände im Regal gestanden, aber nie die gebührende Beachtung gefunden, „jetzt sind sie im Archiv, wo sie gewürdigt werden“, so Witte. Wolfram Humperdinck war Opernregisseur und in leitender Intendantenfunktion an den Theatern in Leipzig und Kiel tätig. Nach dem Krieg, während seiner Entnazifizierung, wohnte er in Siegburg, arbeitete den Nachlass seines Vaters auf und begann, dessen Biografie zu schreiben, die als Standardwerk der Humperdinckforschung gilt.