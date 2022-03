Menschen kennenlernen in der Pandemie : Stadtbibliothek bietet digitalen Spieleabend für Siegburger an

Thomas Kockmann bietet jeden ersten Samstag im Monat einen Spieleabend in der Stadtbibliothek an. Foto: Sebastian Foerstel

Siegburg Thomas Kockmann bietet in der Siegburger Stadtbibliothek seit Anfang des Jahres einen Spieleabend an. Noch trifft sich die Gruppe einmal im Monat digital. Doch der Medienpädagoge hat eine Vision.



„Die Bibliothek ist ein schöner Ort zum Wohlfühlen“, sagt Thomas Kockmann. „Man kann dort lernen, sich Wissen aneignen oder mit anderen Menschen zusammenkommen.“ Seit etwa einem Jahr arbeitet Kockmann in der Siegburger Stadtbibliothek. Dort vermittelt der Medienpädagoge Lesenden Medienkompetenzen und schafft durch Leseförderung auch für junge Menschen Anreize, öfter mal ein Buch zur Hand zu nehmen. Seit Anfang Februar bietet der gebürtige Siegburger einen Spieleabend an: Jede und jeder Interessierte kann Teil der Gruppe werden, die sich an jedem ersten Samstag im Monat trifft. Pandemiebedingt sehen sich die Spielfreudigen momentan noch per Videotelefonie.

„Eigentlich ist eine Spielezeit vor Ort geplant“, so Kockmann. Die Spielenden, die zum ersten digitalen Treffen kamen, hätten jedoch auch über das Zwischenmedium bereits Spaß am Spiel gehabt. „Zwei der teilnehmenden Personen möchten beim nächsten Treffen im März auch selbst schon Spiele vorstellen“, erzählt der Medienpädagoge. Sein Ziel sei es langfristig, dass sich die Gruppe selbst trage – er wolle vor allem technische Unterstützung bieten und da helfen, „wo es hakt“. Gerade bei älteren Spielenden sei der Kampf mit der Technik häufig noch ein Problem.

Digitale und analoge Spiele

Kockmann will allen, die Lust auf Gesellschaft haben, die Angst vor Online-Zusammenkünften und auch digitalen Spielen nehmen. „Eine Dame sagte, sie hätte nicht gedacht, dass es klappt, so online zu spielen“, berichtet der Wahlkölner. Es sei ein schöner Aspekt der Gruppe, dass sich auch in diesem Fall die Teilnehmenden gegenseitig unterstützten. Vor allen Veranstaltungen bietet Kockmann einen Technik-Check an, dazu ist er telefonisch und per E-Mail erreichbar. „Es ist mir wichtig, jedem eine möglichst gute Betreuung zu bieten“, erklärt er. Daher solle die Spielegruppe auch aus maximal zehn Teilnehmern bestehen. Sollten es doch mehr werden, könne man aber in Breakout-Sessions kleinere Teams formieren.

Beim ersten Termin wurde laut Kockmann noch viel Zeit darauf verwendet, in die Kommunikation miteinander einzusteigen und über Vorlieben und Abneigungen in der Welt der Spiele zu sprechen. „In Zukunft soll es mehr reine Spielzeit geben“, so der Pädagoge. Am ersten Februarsamstag spielte die wild durchgemischte Gruppe „Montagsmaler“, bei dem jemand einen Begriff zeichnerisch darstellen muss und die anderen raten, was das eigentlich sein soll. Ein weiteres Spiel hatte Kockmann einfach dem digitalen Rahmen angepasst: „Ich habe die Karten abfotografiert und sie in Teams über die Chatfunktion an denjenigen geschickt, der dran war.“