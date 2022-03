Neues Projekt „Unser Forschungslabor“ : Stadtbibliothek Siegburg will Lust auf MINT-Fächer wecken

Thomas Koppmann von der Stadtbibliothek Siegburg (links) und Jörg Harde vom Jugendzentrum Deichhaus wollen mit dem neuen Projekt „Unser Forschungslabor“ kreatives Denken fördern. Foto: Paul Kieras

Siegburg Die Stadtbibliothek Siegburg und die Katholische Jugendagentur Bonn haben ein neues Projekt vorgestellt. Sie wollen damit bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Lust auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – sprich: auf die MINT-Fächer – wecken.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Kieras

Die Stadtbibliothek Siegburg und ihr Kooperationspartner, das Jugendzentrum Deichhaus (Juze) in Trägerschaft der Katholischen Jugendagentur Bonn (KJA), haben am Donnerstag in den Räumen des JuZe ein neues, gemeinsames Projekt vorgestellt. Der Titel lautet „Unser Forschungslabor“ (Ufo). Es handelt sich dabei um eine mobile und hybride Zukunftswerkstatt (online und offline) der Stadtbibliothek Siegburg. Es ist „ein medienpädagogisches Angebot von und für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, bei dem das Machen aus eigenem Antrieb, ohne Leistungsdruck den Kern des Konzeptes darstellt“, erklärte Juze-Leiter Jörg Harde. Er präsentierte das Angebot mit Thomas Kockmann, Medienpädagoge der Stadtbibliothek.

Es gehe vor allem darum, Interesse an Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und digitaler Technik zu wecken und den Bereich für alle zugänglich zu machen, so Harde. Die Teilnehmer sollen eigene Ideen entwickeln und anschließend in einer Holz- und Metallwerkstatt umsetzen, mit 3D-Druckern, einem Lasercutter und mit weiteren Werkzeugen. Außerdem können sie auch vorhandene Geräte oder Gegenstände im Sinne der Nachhaltigkeit im UFO reparieren.

Arbeiten mit praktischem Alltagsbezug

„Niemand muss dafür Informatik oder Design studiert haben. Das Angebot orientiert sich an der Lebenswelt und den Interessen der Zielgruppe“, erklärte Harde. Bei den Arbeiten, die im Ufo entstünden, sollte für die Teilnehmenden jederzeit ein praktischer Alltagsbezug bestehen.

Das Juze wurde laut Kockmann und Harde bewusst gewählt, weil gerade im Stadtteil Deichhaus viele Menschen mit Migrationshintergrund lebten und den Kindern und Jugendlichen aus diesen Familien der Zugang zu Bildung und Ausbildung schwerer falle. Das treffe besonders für die Mädchen zu.

Das Angebot ist kostenfrei

Beide wiesen darauf hin, dass in der Umgebung keine vergleichbaren Projekte existieren, der hybride und zielgruppen- beziehungsweise lebensweltorientierte, mobile Ansatz bei freiwilliger Beteiligung Alleinstellungsmerkmal des Projekts sei und sich von bestehenden Mint-Angeboten unterscheide. Die Besucher der Stadtbibliothek und des Juze arbeiteten von Anfang an mit an der Gestaltung des Ufo mit.