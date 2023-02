Stadtentwicklung Siegburg : Erste Schritte zur Entwicklung des Haufelds

Siegburg Der Masterplan Haufeld ist das Instrument, um das Areal nahe der Siegburger Innenstadt zu entwickeln. Die Politik ist sich darin einig, dass das so schnell wie möglich geschehen soll. Dafür liegen nun einige Vorschläge auf dem Tisch.

„Vieles hängt mit vielem zusammen“, brachte Michael Keller (SPD) die größte Herausforderung für die Entwicklung des Gebietes zwischen Bahnhof, Von-Stephan-Straße, Bahnlinie und Wilhelmstraße auf den Punkt. Deswegen sei eine konzentrierte Vorgehensweise wichtig, erwiderte Astrid Thiel (Grüne). Ende 2019 hatte die Politik den Masterplan als Leitbild für die künftige Entwicklung im Haufeld beschlossen. In der Zwischenzeit sind an verschiedenen Stellen erste zaghafte Schritte getan worden, verdeutlichte die Verwaltung.

Alternativen für Vereine werden gesucht

Die Planungen für den Bau von Seniorenwohnungen auf dem Grundstück der ehemaligen Hauptschule Haufeld laufen. Anfang 2025 könnte das Projekt mit dem Bau der Tiefgarage starten. Für die Unterbringung der aktuellen Nutzer des Schulgebäudes gibt es Pläne, wie Co-Dezernent Bernd Lehmann aufzeigte. Die ausgelagerten Abteilungen der Verwaltung könnten etwa im Herbst 2024 zurück ins sanierte Rathaus ziehen. „Sollte es bis Anfang 2025 nicht möglich sein, dass die Vereine wie geplant in die Humperdinckschule umziehen, haben wir für sie andere Lösungen“, so Lehmann. Etwa in den frei werdenden Interimsstandorten des Rathauses.

Bis Mitte des Jahres soll die Verwaltung der Politik nun ein Konzept vorlegen, wie sie die Institutionen, Vereine und Gruppen aus dem Haufeld anderweitig unterbringen will. Für die Kita der Elterninitiative Murkel, die im früheren Schulgebäude eingerichtet ist, gibt es auch schon eine Idee, wie Bürgermeister Stefan Rosemann erläuterte: Sie soll in die Räume der DRK-Kita „Schatzinsel“ an der Wilhelmstraße umziehen. Diese soll wiederum in einem Neubau an der Alleestraße mit der DRK-Kita „Wirbelwind“ zu einer sechsgruppigen Einrichtung zusammengelegt werden.