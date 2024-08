Stadtfest in Siegburg „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, die sich wie wir auf fröhliche Tage gefreut haben“

Schon lange vor der offiziellen Eröffnung des Stadtfests am Freitagabend strömten Besucher zu Tausenden in die Siegburger Innenstadt, schauten sich erst einmal alles an oder steuerten gezielt die Bühnen auf der Kaiserstraße, am S-Carré oder am unteren Markt an. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, was sich wenige Stunden später in Solingen ereignen würde. Bei einer Messerattacke wurden dort am Freitagabend drei Menschen getötet und weitere verletzt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Augenzeugen, die sich, so wie wir, auf fröhliche und ausgelassene Tage gefreut haben“, sagte Siegburgs Bürgermeister Stefan Rosemann am Samstagmorgen. Er wünschte allen Gästen, Vereinen und Schaustellern, „dass es auf dem Siegburger Stadtfest ruhig bleibt.“ Das Fest in der Kreisstadt abzusagen und damit dem Beispiel anderer Städte zu folgen, sei für Siegburg keine Option gewesen.