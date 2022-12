Stadrat in Siegburg : Rat kippt Bahnhof für die Jugendarbeit

Siegburg Die neue Mehrheit im Rat der Stadt Siegburg machte es möglich: Die Fraktionen von CDU und Grünen beerdigten bei der Ratssitzung am Montagabend das Projekt „Bahnhof Brückberg“, mit dem in zwei ausrangierten Eisenbahnwaggons Jugendarbeit für den Stadtteil etabliert werden sollte.

Das Projekt „Bahnhof Brückberg“ ist gekippt. Die CDU-Fraktion brachte am Montagabend überraschend einen Antrag dazu mit in die Sitzung des Stadtrats in Siegburg. Dank der geänderten Mehrheitsverhältnisse im Rat war der Ausgang der Abstimmung bereits vorher denkbar, die Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt dauerte dennoch länger als eine Stunde an.