Brand in einer Garage : Starke Rauchentwicklung in Siegburg-Stallberg

In der Garage kam es zu einem Brand. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In Siegburg-Stallberg ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einer Garage gekommen. Deshalb kam es zu einer starken Rauchentwicklung.



In einer Garage in der Straße „Am Stallberg“ im gleichnamigen Siegburger Stadtteil ist es am Donnerstag gegen 17.15 Uhr zu einem Brand gekommen. Die Garage nutzten die Eigentümer vor allem als Lagerraum, deshalb befanden sich dort zum Zeitpunkt des Brandes zahlreiche unterschiedliche Utensilien. Ein Auto war nicht in der Garage geparkt, dafür standen dort aber auch mehrere Gasflaschen. Diese wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht.

Aufgrund des Brands kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit insgesamt 38 Rettungskräften vor Ort war, stand die Garage in Vollbrand. Zwar griff das Feuer auf das angrenzende Dach eines Vorbaus über, die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus aber verhindern.

Die Ursache des Brands ist noch unklar, die Polizei hat vor Ort die Brandermittlung übernommen. Die Straße musste während des Einsatzes vorübergehend gesperrt werden.

