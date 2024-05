Justiz in Siegburg Strafrichter erklärt, warum am Amtsgericht täglich Verhandlungen platzen

Herbert Prümper, seit 2001 Strafrichter am Siegburger Amtsgericht, und seine Kollegen erleben das Tag für Tag. Und er kennt die Gründe, warum ein Angeklagter der Verhandlung fernbleibt. „Vor allem Kleinkriminelle, Alkohol- und Drogenanhängige ignorieren oft eine Vorladung. Sie haben häufig keinen strukturierten Alltag und halten deshalb oft auch keine Termine ein“, weiß Prümper aus Erfahrung. Es kommt nach seinen Worten aber auch hin und wieder zu kurzfristigen Absagen, weil ein Angeklagter sich zum Zeitpunkt der Verhandlung in Therapie befindet, was sein Verteidiger oder ein Angehöriger dem Gericht nach Zustellung der Vorladung mitteilen.