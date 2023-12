Ermittlungen in Siegburg War das Straßenverkehrsamt bei Wunschkennzeichen bestechlich?

Die Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises, in deren Räumen die Durchsuchung stattfand und gegen deren Mitarbeiter ermittelt wird, äußert sich auch auf wiederholte Nachfrage nicht zu dem Fall, anders als die Stadtwerke Bonn, die erst vor wenigen Wochen eine Hausdurchsuchung wegen Korruptionsverdacht selbst öffentlich gemacht und in einer Pressemitteilung erklärt hatten, dass sie die Ermittler unterstützen wollen. Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen in Siegburg noch an.