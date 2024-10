Poutine, Frittierte Burger, Cocktails und Co. Das erwartet die Besucher des Street-Food-Festivals in Siegburg

Rund um das Streetfood-Festival gibt es ein buntes Programm, außerdem sind am Sonntag, 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone die Geschäfte geöffnet. In der Holzgasse können die Besucher an Malworkshops teilnehmen, sich porträtieren lassen oder Gemälde anschauen und kaufen. Schauspiel, Entenangeln und Kettenflieger gibt es im ehemaligen Kaufhof in der Kaiserstraße. Für Kinder bietet ‚Magicingo‘ am Samstag um 16 Uhr sowie Sonntag um 14 Uhr „Ballonspektakel und Zauberkunst“. Neben der Event-Agentur war der Verkehrsverein Siegburg für die Organisation der verschiedenen Veranstaltungen in der Siegburger Fußgängerzone zuständig.