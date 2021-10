Unterwegs mit dem Feuerwehrauto : Neues Beratungsmobil für Siegburger Streetworker

Siegburg Seine feuerrote Farbe ist nicht zu übersehen. Seit dem Sommer nutzt die Katholische Jugendagentur Bonn ein ehemaliges Feuerwehrauto für ihr mobiles Angebot in Siegburg. So wollen die Streetworker mehr auf sich aufmerksam machen.

Es sorgt alleine ob seiner Lackierung für reichlich Aufmerksamkeit, denn es ist feuerrot – und das nicht ohne Grund: Die neue rollende Zentrale für aufsuchende Sozialarbeit in Siegburg ist nämlich ein ehemaliges Fahrzeug der Siegburger Feuerwehr, das speziell nach dem Bedarf der Streetworker umgebaut wurde. Seit den Sommerferien sind Andrea Krieger und Khalil Jlassi mit ihrem neuen Gefährt in der Innenstadt sowie in Wolsdorf und Deichhaus unterwegs, um Jugendliche bei ihren Problemen zu unterstützen.