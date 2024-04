Warnstreiks vor zweiter Tarifrunde Kundgebung von 3000 Telekom-Beschäftigten in Siegburg erwartet

Um ihren Forderungen in der Tarifrunde Nachdruck zu verleihen, ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Deutschen Telekom in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz am Montag zu Warnstreiks auf. Am Montag und Dienstag verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaft im Parkhotel Kranz in Siegburg. Rund 3000 Telekom-Beschäftigte erwartet die Gewerkschaft am Montagvormittag zu einer Kundgebung in Siegburg.