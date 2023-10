Finanzielle Belastung der Kommunen Streit im Kreistag über Resolution an Bund und Land

Die vierseitige Resolution von CDU und Grünen wurde am Ende mehrheitlich beschlossen, FDP und Teile der AfD stimmten mit Nein, SPD und Teile der AfD enthielten sich. Letztlich unterstützt der Kreistag damit die Forderungen der Rhein-Sieg-Kreis-Bürgermeister, die sie in einem Brandbrief an NRW-Ministerin Ina Scharrenbach formuliert hatten: Die Möglichkeit der Isolierung, also Verluste im Zusammenhang mit höheren Ausgaben wegen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs in der Haushaltsplanung gesondert darzustellen, soll weiterhin Bestand haben. Zudem soll die Verbundquote, also jener Prozentanteil, den das Land aus seinem Steueraufkommen für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stellt, um mindestens zwei Prozent auf 25 Prozent steigen. Das Konnexitätsprinzip, also das Zurverfügungstellen von Geld für steigende und an die Kommunen weitergegebene Aufgaben, soll konsequenter verfolgt werden. Zudem ist der Bund aufgefordert, die Kommunen bei der Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten „angemessen“ zu unterstützen.