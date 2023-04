Verfahren in Siegburg gegen Geldbuße eingestellt Streit zwischen Mercedes- und Audi-Fahrer auf der A 56

Gegen Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 3000 Euro und den Entzug der Fahrerlaubnis für weitere vier Monate stellte Richter Herbert Prümper das Verfahren gegen einen 56-Jährigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ein. Der Mann aus Neunkirchen-Seelscheid war am Nachmittag des 26. November 2022 auf der A 560 mit seinem Mercedes Benz in Höhe von Hennef in einen Konflikt mit einem Audi-Fahrer geraten. Wie er schilderte, habe er sich mit dem Audifahrer ein Überholmanöver geliefert, in dessen Folge dieser auf mehreren Spuren einschließlich der Standspur hin und her gefahren ist. An der Ampel Richtung Altenkirchen kam es schließlich zu einem Unfall.