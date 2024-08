Bagger durchtrennt Stromkabel Die Innenstadt in Siegburg war 50 Minuten ohne Strom

Die Siegburger Innenstadt war am Freitagnachmittag für 50 Minuten in weiten Teilen ohne Strom. Nach Angaben der Stadt hatte am Mittag ein Bagger bei Tiefbauarbeiten an der Burggasse ein Kabel durchtrennt. Dort laufen aktuell Vorarbeiten für den neuen Verkehrsstich, der den Autoverkehr aus der Fußgängerzone holen soll. Die Stadt meldete den Schaden an die zuständige Rhein-Sieg-Netz, um die Störung schnellstmöglich zu beheben.