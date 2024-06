Gruppe „Attitüde“ in Siegburg Bürgertheater spielt Wagners Ring im Schnelldurchlauf

Natürlich zeigt das Ensemble den Ring nicht in der Original-Fassung, weil die rund 16 Stunden dauert. „Wir haben das Werk auf 90 Minuten gekürzt und zeigen das, was Wagner wohl wirklich gemeint hat“, erklärt Regisseur Bardia Rousta mit breitem Grinsen. Und setzt noch einen drauf: „Was in Bayreuth gespielt wird, ist viel zu aufgeblasen, das ist nicht Wagner.“ „Schräg“ sei untertrieben, um das Stück zu charakterisieren, sagt er: „Es ist eine völlige Klamotte, eine Persiflage, hat Tempo und keiner der Protagonisten ist sich zu schade, sich zum Dödel zu machen“, so Rousta.