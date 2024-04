Studiobühne Siegburg Figurentheater über die Kraft der kreativen Schöpfung

Die Studiobühne, derzeit ohne eigene Spielfläche, führt das Stück im Weinkeller des Siegburger Stadtmuseums auf. In schummeriger Atmosphäre finden dort jeweils 25 Zuschauende Platz. Vorstellungen sind am Sonntag, 28. April, sowie am Sonntag, 12. Mai, jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr. Insbesondere für die Termine im April gibt es noch einige Karten. Der reguläre Preis beträgt 15 Euro. Mit „Verantwortungskarten“ zum Preis von 22,50 Euro wird unter anderem Menschen, die knapp bei Kasse sind oder Bürgergeld empfangen, der Theaterbesuch ermöglicht.