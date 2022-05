Reaktion auf Ukraine-Krieg : Studiobühne Siegburg spielt Theater im Luftschutzkeller

Der Luftschutzkeller des Siegburger Volkshochschulgebäudes wurde jetzt zur Bühne eines dadaistischen Theaterstück. Foto: Susanne Haase-Mühlbauer

Siegburg In einem Luftschutzkeller in Siegburg hat die Studiobühne jetzt das Theaterstück „Laut Feld Zug und Frieden üben“ aufgeführt. Es ist eine Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Die Theaterbesucher wurden Teil der Inszenierung.