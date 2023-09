Vorsprechen in Siegburg Studiobühne sucht Mitspielende für ihr „Ensemble AndersArt“

Die Sommerpause ist vorbei – und die Siegburger Studiobühne meldet sich wieder zurück. Nach wie vor residiert der Verein Theaterschatz in seinem Interimsquartier im Turm auf dem ehemaligen Phrix-Gelände, in modernen Räumen, aber ohne eigene Bühne. Auf seine Theaterproduktionen müssen die Siegburger aber nicht verzichten: In der Aula des Gymnasiums Alleestraße und bei Gastspielen in der Röstburg spielt das Ensemble „Frau Holle“, „Die Fliegen“, „Astoria“ oder ab Oktober die Dinnershow „Dinner for One“. Mit Franz Kafkas „Der Prozess“ gibt es am 15. September sogar eine Premiere. Und auch das im Frühjahr gestartete Projekt „Bürgertheater“ geht in die nächste Runde. Für das Ensemble „AndersArt“ sucht Regisseur Bardia Rousta noch weitere Mitspielende.