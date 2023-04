Ölgemälde in der Servatiuskirche Süßigkeit erinnert an die Legende einer Heiligen

Ihr Maler war ein Siegburger: Johann Heinrich Fischer porträtierte die acht Heiligen in der Zeit von 1750 bis nach 1764. Sie haben einmal in der früheren Benediktiner-Abtei auf dem Michaelsberg gehangen. Korte-Böger berichtete von deren langer Geschichte. Demnach wanderten die Gemälde von der Abtei in die Servatiuskirche und wieder zurück. Bis heute sei allerdings nicht bekannt, wo genau sie direkt nach ihrer Entstehung hingen und wo sie um 1902 und in den folgenden Jahren waren. Nach der Auflösung der Abtei 2011 wurden sie restauriert und schließlich 2016 in der Servatiuskirche und im Servatiushaus an der Mühlenstraße aufgehängt.