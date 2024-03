Suppensause in Siegburg Lange Schlangen an den Töpfen

„Das war schon etwas Besonderes“, lautete das Urteil der Germanns, die nach eigenen Worten gezielt Suppen auswählten, „die man nicht so auf dem heimischen Speiseplan stehen hat.“ Die Gäste konnten jedes Gericht für jeweils zwei Euro probieren und die aus ihrer Sicht leckerste Suppe küren. Für zehn Euro erwarben sie eine Spendenkarte, mit der sie dann fünf Portionen Suppe ihrer Wahl erhielten. Auch weitere Karten sowie ein Rezeptbuch konnten für fünf Euro gekauft werden, in dem alle Suppen zum Nachkochen festgehalten sind. Denn der gesamte Erlös der Veranstaltung geht zur Hälfte an das Charity-Projekt „Hilfe für Nick & Co“, die andere Hälfte wird an andere Hilfsorganisationen oder Vereine aus der Region gespendet. „Wir haben mit den bisher fünf Suppensausen rund 39.000 Euro an Spenden sammeln können, es wäre schön, wenn wir heute die 50.000 Euro-Marke knacken könnten“, wandte sich Organisatorin Sandra Owoc-Schönhoff zum Start an die Gäste. 9000 Euro kamen schließlich zusammen. Dennoch kann das Ziel durch den Verkauf der Rezeptbücher noch erreicht werden. Großer Jubel herrschte beim Team vom Siegburger Kinderfachgeschäft „Kleinstadtkind“: Seine Tomatensuppe ließ alle Mitbewerber deutlich hinter sich und war für die Gäste die leckerste.