Tag des offenen Denkmals am 8. September Diese historischen Wahrzeichen gibt es im Rhein-Sieg-Kreis zu entdecken

Der neu gestaltete Michaelsberg in Siegburg, der vielen unbekannte jüdische Friedhof in Niederkassel, die sonst verschlossene Villa Langen in Troisdorf oder das Steyler Missionshaus in Sankt Augustin – historische Orte im Rechtsrheinischen gibt es viele. Sie gehören zu den aktuell 3694 eingetragenen und unter Schutz gestellten Denkmalen im Rhein-Sieg-Kreis. Dieser bietet laut dem Rhein-Sieg-Kreis selbst die meisten Denkmale von allen Kreisen in Nordrhein-Westfalen. 26 davon können Interessierte am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, erkunden.