10. September Spaziergang in die Vergangenheit beim Tag des offenen Denkmals

Die rote und schwarze Kolonie in Troisdorf entstanden ab 1912 als Siedlungen für die Arbeiter der Mannstaedt Werke. Um die Kölner Mitarbeiter dazu zu bewegen nach Troisdorf zu ziehen, wollte der Industrielle ihnen einen attraktiven Lebensmittelpunkt schaffen. So entstand die erste größere planmäßige Bebauung Troisdorfs überhaupt. Heute stehen die Siedlungen unter Denkmalschutz. Der Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf lädt zur Entdeckungstour in die schwarze Kolonie um 14 Uhr ein. Heinz Fischer und Norbert Königshausen erläutern bei dem zweistündigen Rundgang „Op d’r Hött“ die Hintergründe der Entstehungsgeschichte und berichten über die damaligen Wohnverhältnisse und die Entwicklung bis heute. Treffpunkt ist die Mehrzweckhalle in Friedrich-Wilhelms-Hütte in der Lürmannstraße. Um Anmeldung per Mail an info@geschichtsverein-troisdorf.de oder unter 02241 1680652 wird gebeten, da es nur 20 Plätze gibt.