Zwei Tatverdächtige festgenommen : Polizeihund zerrt Tankstellenräuber in Siegburg aus dem Gebüsch

Ein Polizeidiensthund hat in der Nacht auf Freitag dabei geholfen, einen Tankstellenräuber festzunehmen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Siegburg/Troisdorf Die Polizei hat zwei Tankstellenräuber in Siegburg und Troisdorf festgenommen. In einem Fall versteckte sich der Tatverdächtige auf der Flucht in einem Wohngebiet - bis die Polizisten mit Hunden anrückten.



Gleich zwei Tankstellenräuber sind der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ins Netz gegangen. In der Nacht auf Freitag hatte ein maskierter 29-Jähriger aus Hennef die Autobahntankstelle Siegburg-West an der „Alte Poststraße“ überfallen. Die Mitarbeiterin der Tankstelle bedrohte er mit einem großen Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte übergab dem Mann einige Hundert Euro, bevor dieser in das angrenzende Wohngebiet lief.

Als die Polizei nach dem Räuber kurz darauf fahndete, fiel ihr ein verdächtig aussehender Mann neben einem abgestellten Mercedes an der Bernhardstraße auf. Bevor sie diesen überprüfen konnte, lief der Tatverdächtige, bei dem es sich um den 29-Jährigen aus Hennef handelte, davon. Im Fahrzeug zurück ließ er Kleidungsstücke, die der Beschreibung der Tankstellenmitarbeiterin glichen, sowie Geldscheine auf dem Boden des Wagens. Nach seiner Flucht in die benachbarten Gärten umstellte die Polizei das Areal und forderte einen Hubschrauber sowie Polizeidiensthunde an.

Mithilfe der Hunde entdeckten die Beamten den 29-Jährigen unter einem Busch, wo er sich auf den Boden gelegt hatte. Weil er dort nicht freiwillig herauskam, zerrte ein Polizeihund namens Sam den Hennefer aus seinem Versteck und verletzte den mutmaßlichen Räuber dabei leicht.

Bereits einen Tag zuvor hatte die Polizei einen weiteren Tankstellenräuber gefasst, der am Montag eine Tankstelle an der Larstraße in Troisdorf überfallen hatte. Dort hatte er eine Beschäftigte mit einem Schlagstock bedroht und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Später fiel der Polizei ein 32-Jähriger auf, auf den die Täterbeschreibung passte. Er ist der Polizei bereits wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten bekannt. Der Tatverdächtige wurde schließlich am Donnerstag nach Ermittlungen der Polizei in einer Unterkunft für Obdachlose festgenommen. Bei seiner Vernehmung räumte der Mann die Tat ein. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.

(ga)