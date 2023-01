Überfall in Siegburg : Unbekannte brechen mit Gullydeckel in Tankstelle ein

Siegburg Am frühen Montagmorgen sind drei bislang unbekannte Täter mithilfe eines Gullydeckels in eine Tankstelle eingebrochen. Sie forderten den Tresorschlüssel und das Smartphone der Mitarbeiterin.

Drei maskierte Männer sind am 2. Januar frühmorgens an der Rathausstraße in Ruppichteroth-Schönenberg in eine Tankstelle eingedrungen. Gegen 4.30 Uhr forderten die Täter das Smartphone und die Tresorschlüssel von der Mitarbeiterin.