Belebung des Einzelhandels Einen Tag ist das Parken in der Siegburger Innenstadt kostenfrei

Parkplatzsituation ist nicht nur in der Siegburger Innenstadt ein Dauerthema, bei Besuchern der Kreisstadt wie auch bei Gewerbetreibenden. Letztere hatten diese in einer Umfrage der städtischen Wirtschaftsförderung zuletzt mit Blick auf die anfallenden Gebühren als „Konsum- und frequenzhemmenden Faktor beim Einkauf in Siegburg“ bewertet. Der Wirtschaftsförderungsausschuss hatte daraufhin mehrheitlich beschlossen, dass Stadt und Stadtbetriebe an einem noch festzulegenden Samstag testweise in der ersten Stunde die Parkgebühren in ihren Garagen und Parkplätzen erlassen sollen. Der Termin steht nun: In sechs Parkhäusern können Besucher am Samstag, 28. September, ihr Auto kostenfrei parken. Und das nicht nur für eine Stunde, sondern zwischen 6 und 24 Uhr so lange sie wollen.