Aufnahmen für Senioren : Theatergruppe startet Hörspielprojekt in Siegburg

Siegburg Die AWO-Theatergruppe Spätausgabe produziert in Siegburg Hörspielgeschichten für ältere Menschen in Seniorenzentren

Corona macht erfinderisch: Monatelang konnte die von Maria Havermann-Feye geleitete AWO-Theatergruppe Spätausgabe sich nicht treffen, nicht zusammen proben und nicht auftreten. Also beschloss die Gruppe, neue Wege zu gehen. Unter dem Motto „Wenn das Publikum nicht zu uns ins Theater kommen darf, bringen wir unsere Geschichten eben zum Publikum, indem wir ein Hörerlebnis schaffen“, so Havermann-Feye.

„Die Senioren nahmen die Herausforderungen an, machten sich mit der digitalen Welt vertraut und trafen sich über Monate in Videokonferenzen zum Austausch und zum Proben“, erklärt die Theaterpädagogin. Mittlerweile finden die Proben aber wieder live an gemeinsamen Abenden statt, und zwar in der Studiobühne, worüber sich alle Beteiligten freuen.