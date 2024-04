Theaterprojekt zum Thema Demenz in Siegburg Fuchs, du hast die Gans vergessen

Diese Entwicklung teilt der Fuchs aktuell mit etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland, die im Alter dement werden. Das unbequeme Thema, mit dem fast jeder in seinem Alltag in irgendeiner Weise konfrontiert wird, macht Baltscheits Titelhelden nicht nur zu einer herausragenden Figur der Kinderbuchliteratur. Der Protagonist mit der Gedächtnisschwäche hilft, das Thema mit spielerischer Leichtigkeit und nachdenklichem Tiefgang in die Kinderzimmer zu bringen. Er macht den Weg eines an Demenz erkrankten Menschen mit seinen vielen Facetten nachvollziehbar und verständlicher.