Kommunalwahl in Siegburg : Thiel und Rosemann gehen in die Stichwahl

Siegburg In Siegburg ist nach der Kommunalwahl noch alles offen: Die Bürgermeisterfrage entscheiden Ulla Thiel (CDU) und Stefan Rosemann (SPD) in der Stichwahl. Keine Fraktion erreicht die absolute Mehrheit.

„Historisch“ nannte Franz Huhn das Ergebnis der Siegburger Kommunalwahl: Die CDU hat herbe Verluste zu verzeichnen und drei Wahlkreise an die SPD verloren. Neben den Sozialdemokraten haben die Grünen deutlich zugelegt. Keine der Parteien erreichte indes eine absolute Mehrheit. Das heißt, in Siegburg beginnt nun die Suche nach möglichen Partnern. Und auch die Frage nach Huhns Nachfolge ist noch nicht entschieden. Die werden CDU-Kandidatin Ulla Thiel und Stefan Rosemann von der SPD in zwei Wochen untereinander ausmachen. So haben es 52 Prozent der Wahlberechtigten am Sonntag mit ihrer Stimme entschieden.