Tierquälerei in Siegburg Kinder quälen Kaninchenbaby bei Fußballspiel zu Tode

Dass Kinder derart rohe und willkürliche Gewalt an Tieren ausüben, sei extrem besorgniserregend, kommentiert Mareike Homann von Peta Deutschland. „Ein lebendes Tierbaby zu Tode zu treten ist ein besonders erschütterndes Beispiel von Tierquälerei“, sagt sie. Leider handele es sich nicht um einen Einzelfall, denn immer wieder quälten Kinder in Deutschland Tiere. Deshalb sei es längst überfällig, dass tierethische Themen in Lehrplänen verankert werden. „Nur so können Kinder für ein gerechtes Miteinander sensibilisiert und ihre Empathie gegenüber Schwächeren gestärkt werden“, so Homann.