„TikTok gehört einfach nicht in Kinderhände“ Rettungsdiensteinsatz nach TikTok-Challenge an Schule in Siegburg

Zu einem Einsatz des Rettungsdienstes hat am Montag eine sogenannte TikTok-Challenge an der Alexander-von-Humboldt-Realschule an der Zeithstraße in Siegburg geführt. Wie Stadt und Schule bestätigten, wurden die Feuer- und Rettungsleitstelle alarmiert, weil zwei Kinder der fünften Klasse den sogenannten „Pilotentest“ an sich selbst durchführten. Der „Pilotentest“ ist eine Mutprobe, die in dem sozialen Netzwerk unter jungen Leuten offenbar beliebt ist. Dabei wird der Kreislauf durch starke Hyperventilation bewusst unter extremen Stress gesetzt. Danach wird der Brustkorb zusammengedrückt, wodurch der Sauerstoff im Gehirn fehlt und die Person ohnmächtig wird.