Tourismus im Rhein-Sieg-Kreis Diese drei Städte rund um Bonn sind Geheimtipps

Die Menschen in Königswinter, Siegburg und Troisdorf leben, wo andere Urlaub machen. Das hat auch das Ferienhaus-Portal „HomeToGo“ erkannt. Der Anbieter von Urlaubsunterkünften hat neben Daten zu Übernachtungspreisen und Temperaturen auch die Bewertungen von Restaurants, Outdoor-Aktivitäten und den schönsten Orten zum Fotografieren ausgewertet. Daraus entstand eine Liste mit 25 eher unbekannten deutschen Städten, die für den Herbsturlaub eine Reise wert seien. Königswinter führt die Gesamt-Rangfolge an, direkt gefolgt von den Städten Troisdorf und Siegburg auf Platz 2 und 3. Insgesamt wurden mehrere Millionen Datenpunkte ausgewertet, teilt Unternehmenssprecher Jonas Upmann mit. Informationen zu Suchanfragen und Preisen stammen aus internen Daten des Unternehmens. Für weitere Kategorien haben die Analysten externe Quellen ausgewertet. Aus den Bestenlisten in verschiedenen Kategorien ist die Gesamtrangliste entstanden, die von Königswinter angeführt wird.