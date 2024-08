Brandmeister im Rhein-Sieg-Kreis So bringen Sie sich bei Gewitter in Sicherheit

Was tun, wenn überraschend ein Gewitter auftritt? Kreisbrandmeister Stefan Gandelau gibt klare Anweisungen: „Bieten Sie so wenig Angriffsfläche wie möglich. Halten Sie die Beine und Füße eng zusammen und gehen Sie in die Hocke.“ Weiterhin rät er, besonders alleinstehende Bäume sowie Anhöhen, Berggipfel und Türme zu meiden. „Blitze schlagen oft in hohe Bäume ein und die Spannung kann über den Boden weitergeleitet werden. Das kann tödlich enden.“