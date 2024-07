Nach dem Tod eines Elfjährigen in Siegburg So können Unfallfahrer wieder ins Leben finden

Ein elfjähriger Junge kam in der vergangenen Woche ums Leben, als ein Lastwagen nach rechts abbiegen wollte und den Schüler auf seinem Fahrrad erfasste. Die Anteilnahme in der Stadt und auch im Internet ist groß. Neben dem Schock und der Anteilnahme für die Angehörigen zeigen Nutzer auch dem Unfallfahrer ihr Mitgefühl. Das geht oft mit der Vermutung einher, dass auch der Fahrer sich nicht mehr von dem Ereignis erholen wird. Ist das wirklich so?