Tödlicher Unfall auf Zeithstraße Stallberger Kirmes nach Tod von Elfjährigem abgesagt

Der Elfjährige war am 3. Juli auf dem Weg zur Schule vor dem Anno-Gymnasium in Siegburg von einem Lkw erfasst und getötet worden. Der Fahrer übersah den Radfahrer beim Abbiegen. Der Junge starb noch an der Unfallstelle. Zahlreiche Kinder und Erwachsene wurden Zeugen des Unfalls und mussten betreut werden.