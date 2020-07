Feuerwehr und THW im Einsatz : Trerichsweiher in Siegburg droht umzukippen

Trerichsweiher in Siegburg droht umzukippen

Der Trerichsweiher in Siegburg droht umzukippen. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg Am Freitagabend sind Feuerwehr und THW nach Siegburg zum Hohlweg ausgerückt, um das Kippen des Wassers im Trerichsweiher zu verhindern.

Das Ordnungsamt und Grünflächenamt hatten am Freitagabend bei der Auswertung der aktuellen Wasserdaten festgestellt, dass der Trerichsweiher am Hohlweg in Siegburg zu wenig Sauerstoff führt und daher umzukippen droht.