Fall am Amtsgericht Siegburg : Azubi manipulierte Rechnungen bei Troisdorfer Firma

Fall am Amtsgericht Siegburg

Siegburg Ein Auszubildender soll bei einem Troisdorfer Unternehmen Rechnungen so manipuliert haben, dass Kunden die Rechnungsbeträge auf sein Privatkonto überwiesen haben sollen. Es geht um rund 17.000 Euro. Nun wurde er verurteilt.

Dem 32-jährigen Angeklagten wurde gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung in 18 Fällen vorgeworfen. Zwischen Dezember 2019 und Juli 2020 soll er als Auszubildender in einer Troisdorfer Firma Rechnungen so manipuliert haben, dass die Kunden die Rechnungsbeträge auf sein Privatkonto überwiesen haben sollen. Der Gesamtschaden soll sich auf fast 17.000 Euro belaufen.