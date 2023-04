28-jähriger in Troisdorf verletzt Streit um Überholvorgang - Mann schlägt anderen Autofahrer

Ein unbekannter Autofahrer hat in Troisdorf einem jungen Mann ins Gesicht geschlagen, nachdem dieser ihn überholt hatte. Das spätere Opfer habe am Dienstag gegen 12 Uhr den erst vor ihm fahrenden Mann auf der Kronenstraße überholt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als der 28-Jährige im Einmündungsbereich der Mülheimer Straße an einer Ampel gewartet habe, sei der andere Fahrer ausgestiegen und habe ihn gefragt, wieso er ihn überholt habe. Weil die Ampel dann auf Grün umsprang, fuhr der jüngere Mann gemäß Polizeiangaben weiter; der Unbekannte folgte ihm.