Vorfall am Vatertag endet vor Gericht Zwillingsbrüder attackieren im Rausch Polizisten in Troisdorf

Sie verurteilte die Brüder beide wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, N. außerdem wegen Beleidigung und Bedrohung. Aufgrund der starken Alkoholisierung und einer damit verbundenen verminderten Schuldfähigkeit aber nur jeweils in einem minder schweren Fall. Strafmildernd berücksichtigte das Gericht auch, dass die Brüder bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten sind und sich bei den Beamten entschuldigt hatten. Das hatte der Vater auch bereits am Tatabend auf der Troisdorfer Wache für die Söhne gemacht. N. erhielt eine Geldstrafe von 4500 Euro, P. muss 2500 Euro Strafe zahlen.