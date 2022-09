Amtsgericht Siegburg : Troisdorfer stiehlt Werkzeug und erhält sechs Monate Bewährung

Siegburg/Troisdorf Drei Männer schlugen die Scheibe eines Firmenwagens ein und stahlen Werkzeug. Am Mittwoch musste sich einer von ihnen, ein 25-jähriger Troisdorfer, vor dem Siegburger Amtsgericht verteidigen.

Zu sechs Monaten auf Bewährung und einer zweijährigen Bewährungszeit verurteilte Richterin Kristin Stilz gestern im Amtsgericht einen 25-Jährigen – wegen gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Der Troisdorfer hatte zusammen mit zwei 20-Jährigen im April 2021 die Scheibe an einem in Sieglar geparkten Firmenfahrzeug eines Handwerksbetriebes eingeschlagen und verschiedene hochwertige Werkzeuge von der Ladefläche entwendet. Die Werkzeuge wollten die Diebe verkaufen, wurden aber bei ihrer Tat von einer Zeugin beobachtet. Diese rief die Polizei, die das in einem Pkw geflüchtete Trio kurze Zeit später in Troisdorf anhielt und verhaftete.