Gebrauchtwagen mit Mängeln verkauft : Troisdorfer wegen angeblichen Betrugs in Siegburg vor Gericht

Ein 37-jähriger Troisdorfer musste sich am Mittwoch im Amtsgericht Siegburg vor Richtern Alexandra Pohl verantworten. Ihm wird vorgeworfen, einer Frau am 12. August 2021 in Sankt Augustin ein gebrauchtes Fahrzeug für 4500 Euro verkauft zu haben – unter der falschen Angabe, das Fahrzeug weise keine Mängel auf. Tatsächlich soll er gewusst haben, dass der Motor des Autos nicht mehr einwandfrei funktioniert haben soll.

Vor der Richterin wies er diese Vorwürfe allerdings von sich und sagte: „Wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich ihr das Auto sicherlich nicht verkauft.“ Er selbst hatte es am 30. Juni 2021 „als Überraschung“ für seine Frau bei einem Gebrauchtwagenhändler gekauft. „Ich habe die Funktionen alle geprüft und bin auch Probe gefahren. Das hätte ich gar nicht gemacht, wenn ich von den Motorproblemen gewusst hätte“, so der Angeklagte. Zudem habe er den Mitarbeiter, der ihm das Auto schließlich verkauft hatte, nach eventuellen Schäden und Mängeln gefragt. „Er hat nichts dazu gesagt und nur auf Äußerliches wie Kratzer hingewiesen.“

Mitarbeiter erschien nicht

Besagter Mitarbeiter war als Zeuge geladen, ist aber nicht erschienen. Lediglich der Besitzer der Firma, ebenfalls als Zeuge geladen, war vor Ort. Dieser sagte aus, dass seine Firma das Auto am 28. Juni 2021 über die Plattform „Ebay“ erworben hatte. In diesem Inserat waren alle Mängel aufgeführt. „Mein Mitarbeiter hat den Angeklagten über diese Mängel informiert“, sagte er. „Im Kaufvertrag steht, dass wir es ihm als ‚Ersatzteilträger ohne Garantie‘ verkauft haben.“ Dass in diesem Vertrag jedoch nichts von den Motormängeln stehe, merkte der Verteidiger des Angeklagten an.